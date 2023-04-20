Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке

Он получил предложение от президента продолжить работу на федеральном уровне

Фото: Алина Ковригина/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что покидает свой пост.

"На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края", - написал Усс в своем телеграм-канале.

"Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России", - добавил он.

Усс был назначен на должность врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Он сменил на посту ушедшего в отставку Виктора Толоконского.

В 2018 году Усс победил на выборах губернатора. До этого он 20 лет руководил краевым парламентом.