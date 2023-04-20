Что произошло за день: четверг, 20 апреля

Отставка красноярского губернатора, неудачный запуск Starship, арест бывшей замминистра культуры РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке. Он заявил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин предложил пост врио губернатора Красноярского края замглавы Минфина Михаилу Котюкову.

- Неудачей закончился первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX. Starship разрушился в полете при отделении первой ступени.

- Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов, который включает Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services и Augment Investments.

- Экс-замминистра культуры РФ Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями. Срок ареста - до 16 июня. По данным источника "Интерфакса", она подозревается в хищениях при реализации программы "Пушкинская карта".

- Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2637,85 пункта (+1,2%, утром индекс опускался до 2565,61 пункта), индекс РТС - 1018,6 пункта (+1,4%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,1%.

- Возбуждено дело о смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге. Ранее о случаях смерти подопечных сообщила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. В рамках расследования следователи пришли в петербургский детский дом-интернат, где до совершеннолетия содержались умершие.

- Минцифры опровергло сообщения о рассылке электронных повесток через "Госуслуги", сославшись на необходимость принятия отдельного нормативного акта. Ранее в четверг военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме началась в городе.

- Шахта "Распадская" возобновила работу, за исключением участка, где был пожар. Возгорание на шахте произошло в среду на глубине нескольких сотен метров. Из шахты на поверхность вышли 275 горняков, они не пострадали.

- Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Также выходные будут в период с 6 по 9 мая.