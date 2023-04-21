Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалоб на приговор бизнесмену Майклу Калви

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд в пятницу продолжит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Судебное заседание назначено на 10:00. В прошлый раз, 24 марта, оно было отложено из-за необходимости ознакомления некоторых участников процесса с материалами дела.

Сам Калви не участвовал в заседании, поскольку, как пояснил его адвокат, находится на родине - в США. При этом защитник отмечал, что бизнесмен намерен принять в нем участие, если сможет получить российскую визу.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" к различным срокам условного лишения свободы.

Калви суд назначил пять с половиной лет лишения свободы условно.

Операционного партнера Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, суд приговорил к четырем с половиной годам условно.

Директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину суд назначил пять лет лишения свободы условно, партнеру компании Вагану Абгаряну - четыре с половиной года, бывшего генерального директора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова суд приговорил к четырем годам условно каждого, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев получил три с половиной года условно.

Всем им также установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны своим поведением доказать исправление.

Защита всех фигурантов обжаловала итоговое решение суда. Осужденные и адвокаты настаивают на отмене приговора и вынесении нового - оправдательного.

Калви заявлял, что "суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела" и что "быть осужденным за преступление, которого не было - это просто возмутительно".

Представитель потерпевшего по делу, акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, в свою очередь, заявил, что "суд подтвердил правильность юридической позиции потерпевших", целью которых "было возмещение ущерба банку".

Согласно фабуле "дела Baring Vostok", в 2015 году Калви и другие фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей.

В итоге, по версии следствия, фигуранты нанесли банку ущерб на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

Ни Калви, ни другие фигуранты вину не признали.

Американец заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения забалансовых обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей, обеспеченных евробондами на 5 млрд рублей.

Кроме того, Калви настаивал, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.