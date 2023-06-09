Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

Им сократил условные сроки лишения свободы

Майкл Калви Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил условное наказание основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

Как следует из апелляционного определения, условный срок Калви сокращен на год - с пяти с половиной лет лишения свободы условно до четырех с половиной с испытательным сроком в течение четырех лет.

Операционному партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю наказание снижено с четырех с половиной лет условно до трех с половиной с аналогичным испытательным сроком.

Также суд сократил условные сроки всем остальным фигурантам. Директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну, бывшему генеральному директору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, экс-директору банка "Восточный" по инвестициям Александру Цакунову, а также экс-председателю правления банка Алексею Кордичеву условное лишение свободы сокращено либо на год, либо на шесть месяцев.

"В остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удостоверения", - говорится в решении суда.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Адвокаты просили Мосгорсуд отменить приговор как незаконный и постановить новый, оправдательный.

Адвокаты Калви и Дельпаля предложили суду в случае, если он решит не выносить новый приговор, сократить подзащитным назначенные им условные сроки лишения свободы и испытательные сроки до двух лет.

Гособвинитель назвал доводы защиты необоснованными и попросил апелляционный суд оставить приговор без изменений. Прокурор также отметил, что в части назначения наказания Калви и Дельпалю "суд был слишком мягок", поскольку после вынесения итогового решения суда они уехали за границу.

Представители потерпевших, "Совкомбанка" - правопреемника банка "Восточный", а также акционера "Восточного" Шерзода Юсупова, сказали суду, что не обжаловали приговор, но не возражают против его смягчения, предложенного адвокатами.

Француз Дельпаль и американец Калви не смогли присутствовать на заседании, поскольку не получили визы. О том, что оба бизнесмена покинули Россию, их адвокаты заявили в суде в марте 2023 года. Источник "Интерфакса" уточнял, что осужденные уехали из России сразу после отмены им меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого дела Baring Vostok к различным условным срокам.

Калви получил пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно, Дельпаль четыре года и шесть месяцев условно. На пять лет был условно осужден Иван Зюзин, Ваган Абгарян - на 4,5 года условно, Максим Владимиров и Александр Цакунов получили по четыре года условно каждый, Алексей Кордичев - три года и шесть месяцев условно.

Всем им был установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны поведением доказать свое исправление.

Все они были признаны виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Никто из них вину не признал.

Калви после приговора заявлял, что суд не разобрался в деле и повторил версию обвинения и что возмутительно "быть осужденным за преступление, которого не было".