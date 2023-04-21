Минсельхоз Кубани призывает защитить рынок вина в РФ от импорта с помощью квот и пошлин

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рынок вина в России нуждается во введении квот и пошлин на импортную продукцию, считает руководитель отдела по виноградарству и винодельческой промышленности Минсельхоза Краснодарского края Симон Черепнин.

"Мы намерены подготовить обращение в правительство, предложить первое - квотирование, с постепенным его снижением по мере роста собственного объема производства, и второе - ввод заградительных пошлин. Эти меры существенно подтолкнут развитие отрасли, рынок будет более свободно себя чувствовать, и мы сможем заполнять полки магазинов отечественным вином. А сейчас они заполняются импортом, это парадоксальная ситуация", - сказал "Интерфаксу" Черепнин.

Необходимость принятия этих мер он объяснил обеспокоенностью тем, что Краснодарский край, крупнейший российский производитель винодельческой продукции, в 2023 году может сократить объемы производства вина из-за затоваривания рынка импортной продукцией.

"В январе-феврале 2023 года мы еще наблюдали положительную динамику производства винодельческой продукции в крае - плюс 8%. Но по итогам результатов первого квартала видим, что объемы на уровне аналогичного периода прошлого года, и это нехороший сигнал. Дело в том, что активизировались импортеры, и за прошлый год импорт вина в РФ от недружественных нам стран увеличился на 10%. В частности, Италия увеличила объем продаж (в РФ - ИФ) на 20%", - сказал представитель министерства.

По его мнению, текущая ситуация может существенно отразиться на дальнейшем развитии отрасли.

"Я напомню, в прошлом году у нас был прирост производства винодельческой продукции на 15%. В этом году мы опасаемся не очень благоприятных прогнозов в связи с тем, что никто не занимается регулированием рынка. И это не лично наше мнение, это аккумулятивное мнение руководителей крупнейших предприятий отрасли. Такая ситуация может привести к снижению объемов производства по итогам 2023 года, в оптимистичном сценарии - производство сохранится на уровне прошлого года. О росте я уже не говорю", - сказал Черепнин.

У виноделов существуют проблемы и с закупкой пробок, вспомогательных материалов, комплектующих для оборудования.

"Они (зарубежные страны - ИФ) ограничивают нас в закупках вспомогательных материалов - в пробках, она производится преимущественно в Португалии и Испании, ферментах, дрожжах, запчастях к оборудованию. Сейчас это очень тяжело добывается, нам не дают возможность приобретать комплектующие, фильтрующие элементы и так далее, а вино их в страну завозится", - подчеркнул представитель министерства.

Краснодарский край - крупнейший регион РФ по выращиванию винограда. В прошлом году на Кубани собран рекордный урожай винограда - 283 тыс. тонн (рост в 1,6 раза относительно 2021 года), это свыше 40% общероссийского валового сбора. Общая площадь виноградников превышает 29,6 тыс. гектаров.

В целом в крае производством вина занимаются 53 организации. В 2022 году выпуск винодельческой продукции увеличился на 15,3% и превысил 23 млн дал. В том числе производство "тихих" вин достигло 14,1 млн дал, игристых - 6,84 млн дал, коньяка и бренди - 92,8 тыс. дал. Ведущими предприятиями являются "Фанагория", "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD), "Кубань-вино", они же и крупнейшие экспортеры продукции - на их долю приходится 90% экспорта.

Шесть лет назад в крае началось производство винодельческой продукции защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП), за этот период ее доля в общем объеме производства увеличилась с 2% до 21%. В крае установлено девять географических объектов ЗГУ и 21 терруар производства вин с ЗНМП.

В крае работают четыре питомника по выращиванию саженцев.