"Фанагория" в 2022 году обновила рекорды чистой прибыли и выручки

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория"" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, завершило 2022 год с рекордными финансовыми показателями.

Годовая чистая прибыль компании по РСБУ составила 1,37 млрд рублей, что на 30,8% больше, чем в 2021 году. Прежний рекорд был достигнут в 2021 году - 1,047 млрд рублей.

Выручка предприятия в 2022 году выросла на 14,5%, впервые превысив 5,736 млрд рублей. Таким образом, компания обновила прежний рекорд 2021 года (5 млрд рублей).

Себестоимость продаж увеличилась на 9,6% - до 3,213 млрд рублей, валовая прибыль - на 21,3%, до 2,523 млрд рублей, прибыль от продаж - на 57%, до 1,744 млрд рублей.

Согласно отчету, инвестиции в развитие завода в 2022 году составили 484,9 млн рублей. Большая часть - 258,2 млн рублей - была направлена на приобретение машин и оборудования, еще 173,9 млн рублей - инвестиции в здания и сооружения.

Как сообщалось, по итогам прошлого года "Фанагория" сохранила объем производства винодельческой продукции на уровне предшествующего года - 2 млн декалитров. Вместе с тем, компания несколько лет реализует стратегию по наращиванию объемов выпуска премиальных вин.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4 тысячи га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой.

В 2023 году предприятие планирует высадить еще 400 га молодых виноградников и удвоить мощность собственного питомника по выращиванию саженцев. Также компания намерена в 2023 году увеличить производство винодельческой продукции на 15% - до 2,3 млн дал.