Котюков представлен в качестве врио губернатора Красноярского края
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу в правительстве Красноярского края представил Михаила Котюкова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора региона, передал корреспондент "Интерфакса".
Серышев зачитал указ президента РФ о назначении Котюкова врио главы Красноярского края.
Сам Котюков после этого сообщил журналистам, что первоочередными задачами в новой должности видит вопросы инфраструктуры, социальной поддержки семей участников специальной военной операции.
"Также одна из первоочередных задач - экология, очень часто слышу, что людей это волнует. Будем разбираться и предлагать решения этой проблемы", - сказал он.
Котюков заявил, что собирается участвовать в сентябрьских выборах главы региона.
"Планирую принять участие", - ответил Котюков на соответствующий вопрос журналистам в пятницу.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса по собственному желанию и назначил замминистра финансов РФ Котюкова врио главы региона до вступления в должность избранного на этот пост лица.
Котюков - уроженец Красноярска, в 2007-2010 годах работал заместителем главы Красноярского края - главой департамента финансов и министром финансов краевого правительства, в 2013 - 2018 годах руководил Федеральным агентством научных организаций, с 2018 по 2020 годы занимал пост министра науки и высшего образования РФ.