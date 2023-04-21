Котюков представлен в качестве врио губернатора Красноярского края

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу в правительстве Красноярского края представил Михаила Котюкова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора региона, передал корреспондент "Интерфакса".

Серышев зачитал указ президента РФ о назначении Котюкова врио главы Красноярского края.

Сам Котюков после этого сообщил журналистам, что первоочередными задачами в новой должности видит вопросы инфраструктуры, социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

"Также одна из первоочередных задач - экология, очень часто слышу, что людей это волнует. Будем разбираться и предлагать решения этой проблемы", - сказал он.

Котюков заявил, что собирается участвовать в сентябрьских выборах главы региона.

"Планирую принять участие", - ответил Котюков на соответствующий вопрос журналистам в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса по собственному желанию и назначил замминистра финансов РФ Котюкова врио главы региона до вступления в должность избранного на этот пост лица.

Котюков - уроженец Красноярска, в 2007-2010 годах работал заместителем главы Красноярского края - главой департамента финансов и министром финансов краевого правительства, в 2013 - 2018 годах руководил Федеральным агентством научных организаций, с 2018 по 2020 годы занимал пост министра науки и высшего образования РФ.