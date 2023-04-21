Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Котюков представлен в качестве врио губернатора Красноярского края

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу в правительстве Красноярского края представил Михаила Котюкова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора региона, передал корреспондент "Интерфакса".

Серышев зачитал указ президента РФ о назначении Котюкова врио главы Красноярского края.

Сам Котюков после этого сообщил журналистам, что первоочередными задачами в новой должности видит вопросы инфраструктуры, социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

"Также одна из первоочередных задач - экология, очень часто слышу, что людей это волнует. Будем разбираться и предлагать решения этой проблемы", - сказал он.

Котюков заявил, что собирается участвовать в сентябрьских выборах главы региона.

"Планирую принять участие", - ответил Котюков на соответствующий вопрос журналистам в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса по собственному желанию и назначил замминистра финансов РФ Котюкова врио главы региона до вступления в должность избранного на этот пост лица.

Котюков - уроженец Красноярска, в 2007-2010 годах работал заместителем главы Красноярского края - главой департамента финансов и министром финансов краевого правительства, в 2013 - 2018 годах руководил Федеральным агентством научных организаций, с 2018 по 2020 годы занимал пост министра науки и высшего образования РФ.

Анатолий Серышев Красноярский край Михаил Котюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле предупредили о серьезных последствиях полного запрета экспорта в РФ

Песков сообщил, что разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется

Уголовное дело возбуждено по факту пожара на российском судне у берегов Южной Кореи

Россельхознадзор с 21 апреля приостановил ввоз молочной продукции из Киргизии

"Коммерсантъ" сообщил, что Continental договорился с S8 Capital о продаже завода в Калуге

Количество пострадавших при взрыве в Белгороде возросло до трех

Два человека пострадали при взрыве в Белгороде

У бомбардировщика Су-34 ВКС РФ произошел нештатный сход боеприпаса над Белгородом

Взрыв произошел в центре Белгорода

Путин принял отставку Александра Усса с поста красноярского губернатора

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });