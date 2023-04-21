Песков сообщил, что разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется

В РФ идет усовершенствование работы военкоматов, добавил пресс-секретарь президента России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждается вопрос о новой волне мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", - сказал Песков в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что "идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы и работы военкоматов, связанная с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу".