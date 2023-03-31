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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Генштаб РФ заявил, что второй волны мобилизации нет будет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вторую волну мобилизации проводить в России не планируется, заявили в российском Генштабе.

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации", - сказал в пятницу представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - заявил он.

"В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сказал Цимлянский.

"Работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - сказал представитель Генштаба.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. 4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тыс. человек.

Владимир Цимлянский Генштаб РФ
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