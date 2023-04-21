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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Кремле не исключили перехода Александра Усса в Совет Федерации

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают, что новым местом работы экс-губернатора Красноярского края Александра Усса станет Совет Федерации.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили на брифинге о новом месте работы Усса, который сам накануне сообщил, что получил предложение о работе на федеральном уровне.

"Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", - ответил Песков.

Усс сообщил об отставке с поста губернатора 20 апреля. Он объяснил, что Владимир Путин недавно предложил ему "продолжить работу на федеральном уровне", "но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития" Красноярского края. Затем его отставку подтвердила пресс-служба Кремля. Врио губернатора назначен бывший замминистра финансов Михаил Котюков.

Совет Федерации Красноярский край Дмитрий Песков Александр Усс
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