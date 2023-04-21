Суд прекратил дело об ограничении родителей Марии Москалевой в правах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ефремовский межрайонный суд Тульской области в пятницу принял решение прекратить дело об ограничении родителей Марии Москалевой в родительских правах, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального управления Судебного департамента Ольга Дячук.

"Определением суда в соответствии со ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ производство по делу прекращено в связи с отказом истца от исковых требований", - сказала Дячук.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова направила в суд ходатайство об отзыве иска об ограничении родителей Марии Москалевой в родительских правах.

При этом, как подчеркивала председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Давыдова, семье будет оказываться и в дальнейшем всесторонняя помощь.

Иск комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ефремова об ограничении в родительских правах в отношении несовершеннолетнего ребенка и взыскании алиментов поступил в суд 27 февраля.

Первое судебное заседание состоялось 6 апреля. Слушания прошли в закрытом режиме.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что Ольга Ситчихина забрала свою дочь Марию Москалеву из социально-реабилитационного центра в Ефремове. Девочка находилась там по заявлению мамы.

Дело Алексея Москалева

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ефремова Алексея Москалева - отца Марии - по делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК). После вынесения приговор пресс-секретарь регионального управления Судебного департамента Ольга Дячук сообщила, что подсудимый сбежал из-под домашнего ареста до заседания суда, на котором был оглашен приговор. Позднее СМИ со ссылкой на МВД Белоруссии сообщили о задержании Москалева в Минске.

Ранее Москалев уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии. 25 апреля 2022 года Ефремовский межрайонный суд назначил ему административный штраф в размере 32 тыс. рублей за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в его публикациях в соцсети. По данным СМИ, дело на него было заведено после того, как в апреле 2022 года его дочь Мария на уроке ИЗО сделала рисунок, которым выразила свою позицию по происходящему на Украине, в связи с чем в школу были вызваны полицейские. При этом директор школы Лариса Трофимова утверждала, что правоохранительные органы в связи с этим не вызывались.