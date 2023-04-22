Три населенных пункта обесточены в Курской области после украинского обстрела
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Рыльского района.
"Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. (...) Повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.
Он добавил, что энергетики приступят к восстановлению, "как только станет безопасно".