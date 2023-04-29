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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Курский поселок остался без электричества после обстрела ВСУ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного района со стороны Украины.

"Глушковский район сегодня подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке нет электричества", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Старовойт уточнил, что ремонтные бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

ВСУ Курская область Роман Старовойт
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