Военные РФ уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Склад боеприпасов украинской армии уничтожен в Харьковской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он в субботу на брифинге.

Конашенков также сообщил, что в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

По его данным, на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка ЛНР.

Как сказал Конашенков, "за сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

На красно-лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "За сутки на данном направлении уничтожено более 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-30", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Времевка (ДНР) и Белогорье Запорожской области. В районе населенного пункта Павловка (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил Конашенков. Он сказал, что за сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Как сообщил представитель Минобороны России, "на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20".