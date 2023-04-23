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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Военные РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области и ДНР

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Опорные пункты вооруженных сил Украины уничтожены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики (ДНР) и в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На запорожском направлении был обнаружен и артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка", - сказал Гордеев.

Он также сообщил, что силами и средствами разведки было вскрыто скопление живой силы противника в районе населенного пункта Времевка (ДНР), по которому расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста" нанесли удар. По данным радиоперехватов, уничтожены два пикапа, убиты до 10 украинских военных.

Кроме того, Гордеев сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы комплекс артиллерийской разведки обнаружил и уничтожил минометный расчет противника в районе населённого пункта Луговское (Запорожская область).

На южно-донецком направлении расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Александр Гордеев Россия Украина
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