Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль трех кварталов в Артемовске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды в течение прошедших суток взяты под контроль три квартала в западной части города Артемовск (Бахмут), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге в субботу.

Как заявил представитель Минобороны, "воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом".

По данным Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой народной республики.

"Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи", - сказал представитель Минобороны.

Конашенков сообщил, что за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 255 военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20.