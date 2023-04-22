Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

МИД РФ принял решение о высылке германских дипломатов

МИД РФ принял решение о высылке германских дипломатов
Фото: Evgenii Bugubaev/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - МИД России принял решение о "зеркальной" высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране.

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в субботу.

В МИД отметили, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.

Как заявили на Смоленской площади, "решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

"Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", - подчеркнули в ведомстве.

В конце марта издание Focus сообщало, что Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они якобы занимаются вербовкой немецких информаторов.

В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".

МИД РФ Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС регионального уровня введен в Белгороде после обнаружения взрывоопасного предмета

Жителей 17 домов вблизи места взрыва в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Жителей 17 домов вблизи места взрыва в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Силы ПВО сработали в Крыму

Три населенных пункта обесточены в Курской области после украинского обстрела

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

Минфин предложит изъять из нацрежима отдельные направления закупок ряда госкомпаний

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Энергоснабжение в Крыму восстановлено после масштабного отключения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });