МИД РФ принял решение о высылке германских дипломатов

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - МИД России принял решение о "зеркальной" высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране.

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в субботу.

В МИД отметили, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.

Как заявили на Смоленской площади, "решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

"Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", - подчеркнули в ведомстве.

В конце марта издание Focus сообщало, что Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они якобы занимаются вербовкой немецких информаторов.

В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".