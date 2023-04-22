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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

СМИ узнали, что Россия вышлет свыше 30 дипломатов Германии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Решение России о высылке дипломатов ФРГ коснется 34 человек, сообщают в субботу немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники.

В РоссииМИД РФ принял решение о высылке германских дипломатовМИД РФ принял решение о высылке германских дипломатовЧитать подробнее

Уточняется, что в общей сложности в Москве сейчас находится около 90 германских дипломатов.

Ранее в субботу сообщалось, что МИД России принял решение о "зеркальной" высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране.

В конце марта издание Focus сообщало, что Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они якобы занимаются вербовкой немецких информаторов.

В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, тогда заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".

Германия МИД РФ
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