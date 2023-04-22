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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Корабли Тихоокеанского флота возвращаются в базы после завершения внезапной проверки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота возвращаются в места постоянной дислокации после завершения внезапной проверки боевой готовности, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"После завершения мероприятий внезапной проверки боеготовности корабли Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования из районов выполнения задач в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В РоссииМинобороны РФ сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флотаМинобороны РФ сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флотаЧитать подробнее

У своих причалов уже ошвартовался корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов", "Громкий" и "Совершенный", а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, информирует Минобороны.

По его данным, после пополнения материальных запасов и короткого отдыха экипажей корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Во внезапной проверке сил Тихоокеанского флота приняли участие более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

Проверка ТОФ проходила с 14 апреля под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

Минобороны РФ Тихоокеанский флот ТОФ
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