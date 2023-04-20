Минобороны РФ сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Выход атомных подводных лодок в Тихий океан в рамках внезапной проверки ТОФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) завершена.

"В настоящее время привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

"Всего во внезапной проверке ТОФ приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок", - заявили в Минобороны.

"Внезапная проверка подтвердила высокую готовность войск (сил) ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сообщили в Минобороны РФ.

Проверка ТОФ проходила с 14 апреля под руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова.

"Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, с экипажами боевых кораблей в Японском, Охотском и Беринговом морях проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

"Многоцелевые подводные лодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с силами дальней авиации ВКС и морской авиации флота отработали различные способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - заявили в Минобороны РФ.