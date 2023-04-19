Восемь бомбардировщиков Ту-22м3 пролетели над нейтральными водами Охотского и Японского морей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи дальней авиации ВКС России совершили воздушное патрулирование различных районов над нейтральными водами Охотского и Японского морей, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве.

В ходе проверки экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22м3 осуществлялась авиационная поддержка силам Тихоокеанского флота.

"Все полеты самолетов дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - отметили в Минобороны.

Внезапная проверка боевой готовности ТОФ проводится с 14 апреля.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана – южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал 14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, 18 апреля начался завершающий этап проверки ТОФ с электронными (условными) стрельбами кораблей, береговых ракетных дивизионов, полетами стратегической авиации в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.

Силы Тихоокеанского флота осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням, сказал Шойгу 17 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, всего во внезапной проверке ТОФ участвуют более 25 тыс. военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.

"По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации", - сказал Шойгу.