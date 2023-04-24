Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в специальной военной операции на Украине.

На брифинге его попросили прокомментировать заявление о том, что его сын принимал участие в СВО в составе ЧВК "Вагнер", а также спросили, почему его сын решил служить именно в этих отрядах, а не в Вооруженных силах России.

"Он отслужил в Вооруженных силах в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в СВО", - сказал Песков.