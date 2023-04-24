Песков сказал, что гордится участием своего сына в СВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что очень нервничал из-за участия своего сына в СВО, но и гордится им.

"Как любой родитель. Естественно, любой родитель сразу нервничает и мы, конечно, очень серьезно с ним говорили", - сказал пресс-секретарь президента в понедельник на марафоне "Знание", отвечая на вопросы его участников.

"Но он взрослый мужик уже, просто он не ребенок, ему не 18 лет. И у него такая судьба очень нелегкая была. И он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но, тем не менее. Я им горжусь", - сказал Песков.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ подтвердил журналистам, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине в составе ЧВК "Вагнер".