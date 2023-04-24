Росимущество продало арестованные акции экс-министра Абызова и начало продажу его квартир

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО "Промышленные технологии" в количестве 1 667 штук бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого по делу о преступном сообществе, многомиллиардном хищении и других преступлениях.

"В процессе торгов участники сделали 193 329 шагов. Торги по продаже имущества признаны состоявшимися, определен победитель. Итоговая цена продажи составила 96 тыс. 665 рублей 50 копеек при начальной цене в 1 рубль", - говорится в сообщении Росимущества.

В ведомстве также отметили, то в настоящее время возобновлен прием заявок на участие в торгах по продаже двух квартир Абызова общей площадью 161, 9 кв м и 157, 8 кв м, которые расположены в Москве на 1-м Обыденском переулке. Начальная стоимость квартир составляет 141 596 283 рублей и 110 490 298 рублей. По данным Росимущества, торги пройдут 26 мая.

Судебный процесс в отношении Абызова стартовал в апреле прошлого года.

Экс-министр и 11 его предполагаемых соучастников обвиняются по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), чч. 4, 8 ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств.

Ранее по иску Генпрокуратуры РФ суд взыскал с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд руб.