Cуд не снял с Михаила Абызова обвинение в создании преступного сообщества

Михаил Абызов в Басманном суде Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы отклонил все ходатайства защиты бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова кроме одного: чтобы дело слушала тройка судей. Это единственное ходатайство экс-министра, которое суд удовлетворил, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Аснис.

На предварительных слушаниях, которые длились три дня, защита и подсудимые просили суд вернуть дело прокурору для объективного расследования. Абызов также настаивал на прекращении уголовного преследования по статье организация преступного сообщества (210 УК). По его мнению, ему и другим предъявлено обвинение в недействующей редакции от 2009 года, а не в редакции 2020 года, которая исключает вмененные Абызову и другим подсудимым деяния как преступные.

Защита также просила суд исключить ряд доказательств, полученные, по ее мнению, с нарушением УПК.

Суд по требованию прокурора продлил Абызову и другим фигурантам арест еще на полгода, до 10 августа.

Рассматривать дело по существу суд начнет 8 апреля в полдень. По делу проходят Абызов и еще 11 человек, обвиняемые в создании и участии в преступном сообществе, многомиллиардном хищении и других преступлениях. В деле 832 тома.

"У нас по делу под стражей около трех лет находятся 5 женщин. Они, как и другие подсудимые, не убийцы, не террористы, не шпионы, некоторые из них даже не были знакомы друг с другом до того, как оказались в тюрьме. Из них, как и других подсудимых, искусственно создали преступное сообщество только на том основании, что они находились на различных должностях в давно и успешно работавших бизнес структурах, имеющих, по версии следствия, отношение к Абызову. Никто из 12 обвиняемых, которые предстали сегодня перед судом, не признали себя виновными на предварительном следствии и, более того, не давали показаний по существу предъявленного им обвинения. Это связано с тем, что существо обвинения до сих пор не понятно, как обвиняемым, так и их защитникам", - сказал адвокат.

Суд также удовлетворил прошение прокурора о частичном снятии ареста с некоторого имущества Абызова с целью исполнения решения Гагаринского суда Москвы от 2020 года о взыскании с экс-министра 32 млрд рублей. По словам адвоката, речь идет о деньгах и некоторой недвижимости. Арест остального имущества подсудимых продлен на полгода, чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.

Следствие считает, что Абызов не позднее 2012 года вместе с двумя другими фигурантами "создали преступное сообщество и возглавили его в целях завладения денежными средствами ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС" на общую сумму 4 млрд рублей". Как уточнил адвокат, потерпевшими по делу признаны три акционера, владевшие в общей сложности менее трех сотых одного процента акций этих акционерных обществ. Следствие оценило причиненный им ущерб в 1 365 000 рублей.

Абызову также вменяют то, что он, находясь на госслужбе, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний, по продаже акций ОАО "СИБЭКО". Преступный доход от сделки составил 32,5 млрд рублей, 18,9 млрд рублей, из которых были легализованы путем конвертации в валюту и выведены за рубеж. Осенью 2020 года Гагаринский суд взыскал по иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд рублей.