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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Что произошло за день: понедельник, 24 апреля

Беспилотник со взрывчаткой в Подмосковье, законопроект о налогах для нерезидентов, завершение отопительного сезона в Москве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили о попытке Украины атаковать пункт базирования Черноморского флота безэкипажными катерами. Все они были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

- Беспилотник со взрывчаткой обнаружен в Богородском округе Подмосковья. К беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 кг пластита. БПЛА и пакеты были изъяты.

- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж россиян после утраты ими российского налогового резидентства. Новшество должно затронуть всех, кто уехал и использует для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства. Законопроект не содержит норм об изменении ставок налогов для фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели.

- Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации. Глава МИД РФ заявил, что мир подошел к черте, возможно, более опасной, чем в годы холодной войны, и "подлинная многосторонность на современном этапе требует адаптации ООН к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений".

- Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин).

- Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО на Украине. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что гордится сыном.

- Власти РФ не приглашали иностранных лидеров на празднование 9 мая в этом году. Торжественные мероприятия посетит только президент Киргизии Садыр Жапаров, который будет находиться в это время в России с визитом.

- Завод "Москвич" запустил главный конвейер, теперь сборка осуществляется на полностью автоматизированной линии длиной 480 м.

- В Москве начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней. Воздух в Москве в понедельник впервые за весну прогрелся выше 20 градусов.

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