Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России

Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России
Вид на здание Правительства РФ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривающий пакет налоговых изменений, в том числе и для работающих из-за рубежа россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу", - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о законопроекте (№343435-8), который правительство внесло в Госдуму в понедельник. Документ, помимо прочих новаций, в частности предусматривает, что с 1 января 2024 года российские компании будут в ряде случаев взимать с вознаграждений в пользу уехавших из РФ исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%.

Минфин РФ пояснял, что поправки "не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются".

С учетом этого разъяснения новшества должны затронуть только фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

НДФЛ РФ Правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Минцифры обдумывает введение обязательной предустановки российских ОС на ПК

Народный артист России Геннадий Богачев скончался в Петербурге

МИД РФ объявил о высылке молдавского дипломата из Москвы

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Лавров получил от Гутерриша письмо с идеями по реализации зерновой сделки

Что произошло за день: понедельник, 24 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });