Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России

Вид на здание Правительства РФ Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривающий пакет налоговых изменений, в том числе и для работающих из-за рубежа россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу", - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о законопроекте (№343435-8), который правительство внесло в Госдуму в понедельник. Документ, помимо прочих новаций, в частности предусматривает, что с 1 января 2024 года российские компании будут в ряде случаев взимать с вознаграждений в пользу уехавших из РФ исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%.

Минфин РФ пояснял, что поправки "не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются".

С учетом этого разъяснения новшества должны затронуть только фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.