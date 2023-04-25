Что произошло за день: вторник, 25 апреля

Законопроект о налоговых изменениях для уехавших россиян отозван из Думы, Байден объявил об участии в выборах 2024 года, Алла Манилова возглавит Русский музей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривающий налоговые изменения для работающих из-за рубежа россиян. В пресс-службе правительства сообщили, что в документ необходимо внести технические уточнения.

- Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года.

- "Роскосмос" сообщил партнерам о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года.

- Алла Манилова покидает пост замминистра культуры, чтобы возглавить Русский музей. Новым заместителем министра культуры стал Андрей Малышев, прежде - гендиректор "Росконцерта".

- Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов. По данным СМИ, министр Тобиас Биллстрём объяснил решение действиями этих дипломатов, которые "несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

- Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%. В российском Союзе экспортеров зерна не исключают отмены пошлины в новом сельхозгоду, который начнется 1 июля 2023 года.

- Россия высылает одного сотрудника посольства Молдавии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Молдавии. Кроме того, российская сторона приняла решение закрыть въезд в страну некоторым молдавским официальным лицам.

- В нескольких населенных пунктах Свердловской области возникли крупные пожары. В частности, в поселке Сосьва огнем охвачены около 50 домов, из местной колонии эвакуировали более 200 человек. В поселке Висим пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы. В поселке Таежный загорелись более 20 домов, в селе Байкалово сгорели три дома.

- Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры. В ВОЗ не уточнили, чьи именно силы захватили лабораторию.