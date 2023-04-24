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Работодателей обяжут принимать решения по ставке НДФЛ для уехавших сотрудников

Работодателей обяжут принимать решения по ставке НДФЛ для уехавших сотрудников
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства.

Новшество должно затронуть всех уехавших, которые для работы используют российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

Законопроект № 343435-8 уже опубликован в думской базе.

Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%.

Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом России, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.

Таким образом, российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет.

Законопроект не содержит норм об изменении ставок налогов для фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП).

Сейчас уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом России, то платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал.

Схожие подходы действуют и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства России. Если же у работающего в штате компании в трудовом договоре нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%.

НДФЛ Госдума Правительство
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