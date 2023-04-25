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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Увеличение МРОТ с 1 января 2024 года затронет 4,8 млн россиян

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года затронет 4 млн 800 тыс. граждан РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Последовательно увеличиваем и МРОТ темпами выше инфляции. С начала этого года он вырос и составляет 16 242 руб. и, более того, с 1 января 2024 года, по поручению главы государства мы проиндексируем его еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4 млн 800 тыс. наших граждан", - сказал Мишустин на стратегической сессии во вторник.

Он добавил, что правительство РФ продолжит поднимать в регионах заработную плату бюджетникам в соответствии с майскими указами президента.

О планах увеличить МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года Мишустин сообщал в конце марта.

Михаил Мишустин
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