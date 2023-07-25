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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере, заявил президент России Владимир Путин.

"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, мы понимаем, из бюджетной сферы будут люди уходить, нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Вместе с тем президент вновь обратил внимание на хорошие темпы снижения безработицы в стране. "Сейчас она 3,2%, при этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что это среднее значение, и в разных секторах и регионах показатели разные. "Но, тем не менее, в среднем такой рост есть, и повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов", - сказал президент.

Владимир Путин
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