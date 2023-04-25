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Синоптики ожидают снегопады в Сибири в конце апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Холодная погода, снег и ветер прогнозируется в ряде районов Сибири, а в Приволжском федеральном округе в течение недели температура будет выше плюс 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После периода очень комфортной весенней погоды, которая была в середине апреля, в Иркутской области - на юге - сильный мокрый снег, а в центральных регионах и на севере - сильный снег, снежные заряды и метель при ветре в 23 м/с.

Аналогичная ситуация прогнозируется в Бурятии, где будет мокрый снег, снег, метель и ветер 24 м/с. Также сильные осадки в виде дождя и сильного снега будут в Забайкалье.

"На юге Сибири, в азиатской части страны пока весна не торопится", - отметил Вильфанд.

По прогнозу, холодная погода будет на юге западной Сибири, особенно в Кемеровской области и на юге Красноярского края. "Тут некомфортно, но и там погода будет меняться", - добавил он.

В Новосибирске температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Так, 1 мая ночные температуры там будут около ноля.

В Приволжском федеральном округе в течение этой недели и 1 мая "потеплеет и будет очень комфортно", температура будет на 4-6 градусов выше нормы.

"И даже по 28 включительно, до конца рабочей недели, очень высокие температуры прогнозируются на среднем и южном Урале - температура перевали за 20 градусов, и ночи теплые", - добавил он.

Однако, 29 и 30 апреля на Урале произойдет постепенное понижение температуры - температурный фор будет около нормы - плюс 15 - плюс 20 градусов.

Забайкалье Гидрометцентр Роман Вильфанд Сибирь Бурятия Иркутская область
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