Вильфанд предупредил о холодной погоде и мокром снеге в Петербурге в выходные

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры до плюс 9 днем и до минус 1 ночью и мокрый снег прогнозируются в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области в выходные, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень интересная погода в Санкт-Петербурге и в целом Северо-Западном федеральном округе, особенно на западе: там теплый воздух, практически летний, что бывает крайне редко. Завтра в самом Санкт-Петербурге прогнозируется температура плюс 18 - плюс 23 градуса. Но все это ненадолго", - сказал Вильфанд.

Так, 27 апреля в Санкт-Петербурге температура понизится сразу на 6-7 градусов до плюс 12 - плюс 15 градусов, а 28 апреля - еще на 3-4 градуса.

"То есть с 26 по 28 апреля температура понизится на 10 градусов. И 29, и 30 апреля северные ветры приведут к тому, что ночная температура будет около ноля и даже до минус 1 градуса в Ленинградской области. А днем будет около 9-13 градусов", - сказал Вильфанд.

Кроме того, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и в Архангельской областях ночью не исключен мокрый снег.

"И холодно, и некомфортно", - отметил Вильфанд.