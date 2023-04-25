Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минфин опроверг информацию СМИ об обсуждении изменения параметров топливного демпфера для пополнения бюджета. Между тем аналитики уже оценивают влияние такого шага на дивиденды нефтяных компаний.

Ранее 25 апреля Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением, сообщил, что российское правительство рассматривает возможность увеличения базовой цены на бензин и дизельное топливо в расчете топливного демпфера, что может привести к сокращению выплат нефтяникам со стороны бюджета или к тому, что они будут платить в бюджет.

По словам одного из источников, окончательного решения о размере повышения и о том, будут ли вообще пересматриваться формулы, пока нет.

Вечером в пресс-службе Минфина заявили журналистам: "Такого предложения не было и в целом не обсуждалось".

По словам источников "Интерфакса", вместо изменения каких-либо параметров демпфера речь может идти и о других способах увеличения поступления средств в бюджет со стороны нефтяников.

В середине апреля министр финансов Антон Силуанов заявил: "У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями".

В телеграм-канале "Мои Инвестиции" приводится оценка влияния предложения, описанного агентством Bloomberg.

По оценке аналитиков канала, текущий демпфер по бензину составляет около $196/т, по дизелю - $168/т. При увеличении пороговых цен на 50% ставки станут отрицательными (-$41/т по бензину и -$47/т по дизелю) и будут означать выплаты от нефтяных компаний в бюджет.

"Для оценки эффекта на финансы публичных нефтяных компаний мы увеличиваем базовые цены в 1,5 раза с июля 2023 г. Сильнее всего могут пострадать дивиденды "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" (-2,1% дивидендной доходности 2023 года), однако влияние на "Газпром нефть" и "Роснефть" также будет заметным. Для "Сургутнефтегаза" изменение, вероятно, будет нейтральным, в силу маленьких продаж на домашнем рынке и уменьшения НПДИ при уменьшении демпфера", - пишут аналитики.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2023 года составили 96,7 млрд рублей, тогда как в марте 2022 года они равнялись 152,8 млрд рублей, сообщал Минфин. В январе-марте 2023 года такие выплаты составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.