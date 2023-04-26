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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Два бомбардировщика Ту-160 выполнили многочасовой полет на Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет на Баренцевым и Норвежским морями.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в министерстве.

По словам военных, истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота сопроводили Ту-160.

"В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - уточнили в Минобороны.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".

Минобороны РФ Баренцево море Норвежское море
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