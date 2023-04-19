В Калужской, Мурманской и Саратовской областях стартовало учение дальней авиации

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, стартовало командно-штабное учение с отработкой нанесения авиаударов, сообщает в среду Минобороны РФ.

"В рамках учений военнослужащие отработают задачи по обороне особо значимых объектов и инфраструктуре, а также по нанесению ударов авиационными средствами поражения по заданным целям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что в ходе тренировок также будут отработаны задачи по организации радиационного, химического и биологического наблюдения в заданном районе, восстановлению батальоном аэродромно-технического обеспечения взлетно-посадочной полосы и рулевых дорожек, поврежденных условным противником.

"Особое внимание будет обращено на время, затраченное дежурными силами на оповещение личного состава, прибытие военнослужащих на закрепленные рабочие места и получение закрепленного оружия", - сообщили в Минобороны РФ.

Расположенная вблизи города Энгельс Саратовской области авиабаза ВКС РФ является одним из самых крупных соединений авиационной составляющей сил ядерного сдерживания. На её вооружении находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.