Два "стратега" Ту-160 выполнили многочасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Полет был плановым, говорится в сообщении.

"Общая продолжительность полета составил более 13 часов. В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов топливом в воздухе", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили военные.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".