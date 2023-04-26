Глава Минцифры с оптимизмом смотрит на ситуацию с IT-кадрами в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Отток IT-специалистов из российских компаний за рубеж не является критичным, многие отечественные игроки пополнили свои команды сотрудниками ушедших вендоров, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникации Максут Шадаев.

"У нас в целом, действительно, произошел отток, наверное, в том числе уехали квалифицированные и талантливые ребята, которые очень востребованы, ликвидны на международном рынке, у которых есть уникальные компетенции. В целом, я считаю, что он не является критичными", - сказал Шадаев на конференции "Телеком", организованной газетой "Ведомости".

Более того, сказал министр, что касается телеком-рынка, то, например, инженеров, которые работали у ушедших из РФ зарубежных вендоров, "активно подобрали телеком-операторы". "В этом смысле многие могли свои команды усилить", - сказал Шадаев.

В качестве примера он привел RnD-центр Nokia в Санкт-Петербурге: "Значимая часть людей приняла решение остаться, несмотря на предложенную программу релокации. Они сейчас как раз работают в тех компаниях, которые проектируют и разрабатывают российские базовые станции 5G".

"Поэтому я с оптимизмом смотрю (на вопрос кадров - ИФ), я призываю не бояться мобилизации. Все будет хорошо. Как мы говорим, что теперь реестр воинского учёта, который в законе новом прописан, позволит всем, кто имеет право на отсрочку, эту отсрочку гарантировать железобетонно. Мы считаем, что так как ИТ, телеком остаётся в фокусе, то здесь, конечно, все действующие меры по отсрочке, они все будут сохранены", - сказал Шадаев.

В декабре прошлого года Шадаев сообщил, что из РФ уехало около 100 тыс. айтишников.

"Мы уже технологию (учёта уехавших - ИФ) усовершенствовали, (теперь - ИФ) не просто по СИМ-картам. На конец года то, что мы видели, кто у нас уехал и не вернулся из тех, кто работал в аккредитованных IT-компаниях, - это где-то 100 тыс. человек с учётом двух волн и на конец года. При этом многие, я знаю, сейчас возвращаются после завершения мобилизации, есть тенденция к возврату. Но мы после декабря не делали (новой оценки - ИФ)", - сказал Шадаев.