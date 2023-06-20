Минцифры зафиксировало возвращение IT-специалистов в Россию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в Россию вернулось "достаточно значимое" число IT-специалистов, уехавших в прошлом году.

"Хорошая новость, что пока мы работали, они начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. (...) Я считаю, что цифры достаточно значимые. Мы разговариваем с IT-компаниями, и они говорят, что многие возвращаются уже сами по себе", - сказал Шадаев во вторник на форуме "CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров".

По его словам, в течение двух недель Минцифры сможет представить точные цифры о количестве вернувшихся в РФ айтишников-релокантов "из первой и второй волн оттока".

"Здесь много факторов: и то, что правительством даются заверения, что мобилизации не будет, и то, что в предыдущую мобилизацию нам удалось предоставить гарантии отсрочки для айтишников, и в целом, я считаю, что условия работы и жизни в России намного лучше. Поэтому отдельной такой программы (релокации - ИФ) не потребовалось", - сказал Шадаев.