В МИД РФ прокомментировали телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Москва приветствует усилия Китая для налаживания переговорного процесса между Россией и Украиной, однако отмечает неприятие Киевом "здравых инициатив" по урегулированию кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с телефонным разговором между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ранее в среду сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ отмечают, что это первый разговор политических лидеров с февраля 2022 года.