Спецпредставителем Пекина по украинскому урегулированию станет экс-посол в РФ Ли Хуэй

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Китай направит на Украину и в другие страны спецпредставителя, который займется вопросом политического урегулирования украинского кризиса, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Должность спецпредставителя КНР по делам Евразии занимает бывший китайский посол в России Ли Хуэй.

По данным "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре ранее в среду. Это была первая беседа лидеров КНР и Украины с февраля 2022 года.