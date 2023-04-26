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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Си Цзиньпин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским", - написала она в твиттере.

СМИ отмечают, что это первый разговор лидеров с февраля 2022 года.

Китайское телевидение информирует: Си Цзиньпин сообщил Зеленскому, что Пекин направит на Украину своего представителя. "Синьхуа" передает, что лидер КНР заявил украинскому коллеге, что "диалог и переговоры - единственный реальный способ урегулировать украинский кризис ".

КНР Си Цзиньпин Украина Китай Владимир Зеленский
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