Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Си Цзиньпин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским", - написала она в твиттере.

СМИ отмечают, что это первый разговор лидеров с февраля 2022 года.

Китайское телевидение информирует: Си Цзиньпин сообщил Зеленскому, что Пекин направит на Украину своего представителя. "Синьхуа" передает, что лидер КНР заявил украинскому коллеге, что "диалог и переговоры - единственный реальный способ урегулировать украинский кризис ".