Фонд Wikimedia оштрафован на 2 млн руб. за неудаление из "Википедии" запрещенной информации

Общая сумма штрафов, назначенных Wikimedia в 2023 году, составляет 8,4 млн руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 2 млн руб. Wikimedia Foundation Inc. за неудаление из "Википедии" информации, признанной запрещенной в РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" статьи об одном из воинских подразделений, поскольку она содержала запрещенную по решению суда информацию, а именно "служебную информацию в области обороны" о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения, в том числе в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Это уже седьмой штраф Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации. Общая сумма штрафов, назначенных фонду за семь правонарушений, составляет 8,4 млн руб.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав на процессуальные нарушения при производстве, а также на незначительность правонарушения.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.