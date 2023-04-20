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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Wikimedia оштрафована на 1,5 млн рублей за фейк об СВО в "Википедии"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья Тимур Вахрамеев участка №422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 1,5 млн рублей Wikimedia Foundation Inc. за неудаление из "Википедии" ложной информации о ходе специальной военной операции на Украине

Фонд признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" статьи с ложной, по версии российской Генпрокуратуры, информацией о ходе СВО.

Представитель Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав на ряд процессуальных нарушений при производстве, а также на отсутствие состава и события преступления, поскольку спорная информация в статье базировалась на информации конкретных изданий и информации признаваемых России международных организаций, в том числе ООН.

Адвокат также отметил, что между составлением протокола в отношении организации и уведомлением Генпрокуратуры о необходимости ее удаления в связи с тем, что она может спровоцировать общественно значимые последствия - например, волнения - прошло почти два месяца. Такое "бездействие" со стороны регулятора, по словам защитника, свидетельствует о незначительности правонарушения.

Это уже пятый штраф Wikimedia в 2023 году за неудаление информации, которую требуют удалить. Общая сумма штрафов за пять правонарушений, назначенных фонду, составляет 5,6 млн рублей.

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