Фонду Wikimedia грозит очередной штраф за неудаление запрещенного контента

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве 6 июня рассмотрит очередное дело об административном правонарушении в отношении Wikimedia Foundation Inc., которому вменяется неудаление запрещенной информации, следует из базы данных суда.

Согласно картотеке, новое дело в отношении фонда было зарегистрировано в суде 22 мая. Как следует из базы суда, Wikimedia вменяется неудаление подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Дело будет рассмотрено 6 июня в 10:30.

Если фонд будет признан виновным, ему грозит административный штраф до 4 млн руб.

Аналогичное дело в отношении Wikimedia, как сообщалось, будет рассмотрено тем же судьей 1 июня.

В 2023 году Wikimedia семь раз был оштрафован за неудаление запрещенной информации из "Википедии". Общая сумма штрафов, назначенных фонду по этим делам, составляет 9,9 млн руб.