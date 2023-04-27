За границей в период майских праздников собираются отдохнуть 2% россиян

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Отдых за пределами РФ в предстоящие майские праздничные выходные планируют 2% россиян - по 1% респондентов в странах бывшего СССР и дальнего зарубежья соответственно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что на постсоветском пространстве у россиян на предстоящие праздники наиболее популярными будут Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Грузия и Абхазия.

Что касается стран дальнего зарубежья, то среди основных мест отдыха оказались Турция, Египет и Мальдивы, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.