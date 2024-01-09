Суд отказал блогеру Блиновской в приостановке действия решения ФНС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 декабря 2023 года отказал блогеру и основательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской в приостановлении действия решения инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №6 по Москве о привлечении ее к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как следует из определения суда, блогер просила принять меры обеспечения в рамках своего иска к налоговому органу, в котором она требует признать незаконным решение ИФНС от 24 октября 2023 года.

Суд, изучив материалы дела, отказал в принятии мер.

"Суду не представлено доказательств возможности причинения исполнением оспариваемого решения значительного ущерба ИП Блиновской... В связи с непредставлением документального подтверждения наличия оснований для принятия обеспечительных мер суд расценивает ходатайство заявителя, как не подтвержденное документально и необоснованное по существу", - поясняется в документе.

Иск, детали которого пока не раскрыты, подан 26 декабря 2023 года. Одновременно было подано ходатайство о принятии мер обеспечения.

Предварительное заседание по делу назначено на 6 февраля.

Блиновская - создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская и ее супруг находятся под домашним арестом.

В середине декабря УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза. Сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей.