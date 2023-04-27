Единым оператором управления и контроля беспилотников выбрана "ГК по ОрВД"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Единым оператором линии управления и контроля беспилотных авиационных систем в России выбрано ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД), сообщил замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров в Совете Федерации.

"(Первый вице-премьер - ИФ) Андрей Рэмович Белоусов принял решение после определенного ряда совещаний на комиссии по государственным частотам у (главы Минцифры Максута - ИФ) Шадаева, что единым оператором линии контроля и управления беспилотниками будет "Госкорпорация по организации воздушного движения". Она будет определена единственным поставщиком, будет установлена, вероятно, плата за пользование этой линией связи и носителями частот. И заявки, которые будут подаваться и приниматься от пользователей беспилотников, будут проходить через госкорпорацию", - сказал Ядров.

"Это крупное предприятие, там 28 тысяч сотрудников, они отвечают за все воздушное пространство. И позиция Минобороны, ФСБ и ФСО было, что лучше наделить это ГК по ОрВД - мы им доверяем и понимаем, что это предприятие устойчивое, оно работает", - добавил он.

ГК по ОрВД - провайдер аэронавигационного обслуживания пилотируемых воздушных судов в РФ, предприятие подведомственно Росавиации.