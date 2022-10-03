Кабмин утвердил правила предоставления в 2022 г. субсидий для Госкорпорации по ОрВД

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2022 году субсидий для ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) для поддержания деятельности в условиях санкций.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Субсидия предоставляется в 2022 году "при условии недостаточности дохода предприятия для покрытия его расходов (...) ежеквартально в целях финансового обеспечения затрат, связанных с его функционированием, а также для погашения его кредиторской задолженности", говорится в документе.

Результатом предоставления субсидии должно быть "обеспечение аэронавигационным обслуживанием не менее 1 млн полетов воздушных судов в 2022 году". В случае недостижения этого результата и нарушения других условий субсидирования "соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета", отмечается в постановлении. Основанием для этого может быть требование Росавиации или представления/предписания органа государственного финансового контроля.

По данным Росавиации, в 2021 году диспетчерами ГК по ОрВД обслужено 1,63 млн полетов (на 11% меньше, чем в 2019 году, и на 26% больше, чем в "ковидном" 2020 году). Таким образом, для получения субсидий в этом году предприятие должно обслужить не менее 61% прошлогоднего числа полетов.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства от 15 сентября, на поддержку ГК по ОрВД выделяется 15 млрд руб. При необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование, говорилось в пояснении к документу.

С 2020 года ГК по ОрВД испытывает финансовые трудности. После начала пандемии COVID-19 интенсивность полетов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство РФ существенно снизилась, тогда как доходы именно от их обслуживания исторически составляли большую часть выручки предприятия. Несмотря на оптимизацию расходов, накопленные денежные средства ГК будут исчерпаны к началу IV квартала 2022 года, предупреждал Минтранс, готовивший меры поддержки предприятия. Кассовый разрыв оценивался ведомством в 25 млрд руб.