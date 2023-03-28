CNN сообщил об ухудшении возможностей дроновой разведки США над Черным морем

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Новые, более удаленные от РФ, маршруты полетов американских беспилотников над Черным морем ограничили возможности сбора разведывательных данных. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

Решение Пентагона отодвинуть южнее от России маршруты полетов после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper в середине марта "определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", сказал военный чиновник.

По его словам, на более удаленных расстояниях снижается качество получаемых разведданных. Он также отметил, что разведывательные спутники в некоторой степени могут компенсировать данные, однако они имеют более короткое время наблюдения за целями, поэтому менее эффективны по сравнению с беспилотниками.

Телеканал напомнил, что после того, как MQ-9 Reaper, который сопровождали российские истребители Су-27, упал в Черное море, американские разведывательные беспилотники начали летать южнее и на большей высоте над Черным морем, чем ранее. Их маршруты удалены от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные части Черного моря.

Как сообщало Минобороны РФ, утром 14 марта над Черным морем в районе Крыма российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы РФ.

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", - говорилось в заявлении.

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил", - сообщило тогда Минобороны РФ.

Тем временем Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.